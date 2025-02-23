Ankara'da Hırsızlık Operasyonunda 12 Zanlı Yakalandı

Ankara'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 08:07
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 08:07
Ankara'da Hırsızlık Operasyonunda 12 Zanlı Yakalandı

Ankara'da Hırsızlık Operasyonu: 12 Zanlı Gözaltında

Başkent Ankara'da gerçekleştirilen kapsamlı bir hırsızlık operasyonu neticesinde 12 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hırsızlık olaylarına yönelik özel bir analiz ekibi kurarak, şüphelileri tespit etti.

Gerçekleştirilen operasyon sırasında, ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarına karışan 12 zanlı yakalandı. Operasyonun dikkat çeken detaylarından biri, saklandığı bazanın içinde yakalanan şüpheli M.C.'nin 6 suç kaydı olduğunun öğrenilmesiydi.

Yakalanan zanlılar, emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan operasyon, Ankara'nın güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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