Ankara'da Hukukçulardan Gazze İçin Adalet Çağrısı

Yeryüzünde Adalet Platformu ve Ankara 2 Nolu Barosunun öncülüğünde bir araya gelen hukukçular ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Gazze'deki insanlık dramına karşı sessiz kalmayacaklarını açıkladı.

Adliye Önünde Sert Eleştiri: "Soykırım, insanlığa karşı ve savaş suçu"

Ankara Adliyesi önündeki basın açıklamasında konuşan Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir, Gazze'de yaşananları uluslararası hukuk açısından "soykırım, insanlığa karşı ve savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Ağdemir, Gazze'de hukukun değil zulmün hüküm sürdüğüne dikkat çekerek, "Bu suçları işleyenlerin adalet önünde hesap vermesi, insanlığın ortak görevidir. Uluslararası Adalet Divanı ve Ceza Mahkemesi derhal göreve çağrılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ağdemir, Filistin halkına yönelik sistematik saldırıların Birleşmiş Milletler Şartı ve Cenevre Sözleşmeleri'ne aykırı olduğunu belirtti ve uluslararası toplumun sessizliğini "tarihi bir utanç" olarak nitelendirdi.

"Adaletin sesi olmaya davet ediyoruz"

Yeryüzünde Adalet Kadın Hukukçular Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşenur Demir, "Hukukçular ve Barolar Ortak Beyannamesi"ni okurken hukukçuların susmayacağını vurguladı. Demir, her imzanın Gazze'de adalet mücadelesi verenlerin yanında durmak anlamına geldiğini söyledi.

Avukat Elif Büşra Turhan ise, işgalci İsrail'in işlediği suçlara karşı adaletin sesi olma umuduyla toplandıklarını belirtti. Turhan, Yeryüzünde Adalet Platformu'nun çocuk hakları başta olmak üzere tüm insan hakkı ihlallerini kayıt altına alıp kamuoyuna duyurduğunu, bu beyannameyi soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen suçlara sessiz kalmamak için hazırladıklarını kaydetti.

Talep ve Çağrılar

Beyannamede on binlerce sivilin yaşamını yitirdiği, yüz binlerce kişinin yaralandığı, milyonlarca kişinin yerinden edildiği hatırlatılarak Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD)'nın göreve çağrılması istendi.

Beyanname ayrıca "Soykırımcı İsrail'e silah satışları ve destek durdurulmalı." ifadesine yer verirken, Filistin Devleti'nin tanınması ve mağdurların zararının tazmin edilmesi talep edildi. Metinde, Filistin halkının kendi kaderini tayin ve güvenli biçimde evine dönme hakkının uluslararası hukukla güvence altında olduğu vurgulandı; "Nehirden denize özgür Filistin" ifadesi adalet ve insan onurunun sembolü olarak gösterildi.

Etkinlik sonunda yapılan duyuruda, ortak beyannamenin tüm dünya hukukçularının imzasına açıldığı ve metnin www.lawyersstandforgaza.org adresinde yayımlandığı bildirildi.

