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Ankara'da Huzurevi Aşkı: Kemal ve Sahre Evlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki huzurevinde tanışan Kemal ve Sahre, mutlulukla dünyaevine girdi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 17:58
Ankara'da Huzurevi Aşkı: Kemal ve Sahre Evlendi

Ankara'da Huzurevi Aşkı İki Kalbi Birleştirdi

Çubuk ilçesinde bulunan huzurevinde tanışan Kemal Doğan ve Sahre Oktar, hayatlarını birleştirme kararı aldı ve evlendi. Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, bu yeni mutluluğa ev sahipliği yaptı.

Mutlu Bir Hikaye

64 yaşındaki Kemal Doğan, huzurevinde iki yıldır kalırken, 66 yaşındaki Sahre Oktar geçen yıl merkeze katıldı. İkili, huzurevindeki arkadaşlıkları sayesinde kısa sürede birbirlerine aşık oldular.

Resmi Nikah Töreni

Çiftin nikahı, Çubuk Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından gerçekleştirildi. Nikah törenine Kaymakam Vehbi Bakır da şahitlik etti.

Başkanın Dilekleri

Başkan Demirbaş, çiftin mutluluklarının daim olmasını dileyerek, “Huzurevinde bir araya gelen bu iki büyüğümüzün mutluluğuna tanıklık etmek benim için bir ayrıcalık.” şeklinde konuştu.

Yeni Bir Başlangıç

Sahre Oktar, Kemal Doğan'a “Evet” demenin gururunu yaşadığını ve birlikte ikinci baharlarını yaşayacakları için çok mutlu olduğunu belirtti. Bu yeni başlangıç, sadece onların değil, huzurevi ortamında bulunan tüm bireylerin de umutlarına ışık tutuyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşamlarını huzurevinde sürdüren Kemal Doğan ile Sahre Oktar...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşamlarını huzurevinde sürdüren Kemal Doğan ile Sahre Oktar, dünyaevine girdi. Aldıkları evlilik kararını huzurevi yetkililerine bildiren çiftin nikahı, Çubuk Belediyesi Evlendirme Dairesinde Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından kıyıldı. Kaymakam Vehbi Bakır'ın da şahitliğini yaptığı nikahla çift, dünyaevine girdi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşamlarını huzurevinde sürdüren Kemal Doğan ile Sahre Oktar...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşamlarını huzurevinde sürdüren Kemal Doğan ile Sahre Oktar, dünyaevine girdi. Aldıkları evlilik kararını huzurevi yetkililerine bildiren çiftin nikahı, Çubuk Belediyesi Evlendirme Dairesinde Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından kıyıldı. Kaymakam Vehbi Bakır'ın da şahitliğini yaptığı nikahla çift, dünyaevine girdi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşamlarını huzurevinde sürdüren Kemal Doğan ile Sahre Oktar...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşamlarını huzurevinde sürdüren Kemal Doğan ile Sahre Oktar, dünyaevine girdi. Aldıkları evlilik kararını huzurevi yetkililerine bildiren çiftin nikahı, Çubuk Belediyesi Evlendirme Dairesinde Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından kıyıldı. Kaymakam Vehbi Bakır'ın da şahitliğini yaptığı nikahla çift, dünyaevine girdi.

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