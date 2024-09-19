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Ankara'da İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı Başladı

İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı, Ankara'da 72 firmanın katılımıyla kapılarını açtı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:00
Ankara'da İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı Başladı

Ankara'daki İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı

İçişleri Bakanlığı'nın destekleriyle, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı'nın işbirliği ile düzenlenen İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı (İGEF'24), Ankara'da başladı.

Fuar Detayları

ETO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde EXPOLINK Fuarcılık tarafından organize edilen etkinliğe, yurt içi ve yurt dışından 72 firma katıldı. Fuar, 21 Eylül Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Önemli Açıklamalar

Fuarın açılışında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlilik oranının %20'lerden %80'lere yükseldiğini belirtti. Karaloğlu, otomasyon, yapay zeka ve robotik gelişmelerin toplumsal ve devlet yapısını köklü bir biçimde değiştirdiğini vurguladı.

İç Güvenlik Riskleri

Karaloğlu, Lübnan'da yaşanan olayların iç güvenlik risklerini artırdığını ifade etti ve ülkeler arasındaki yeni tehditlere karşı teknolojik gelişimlerin önemine dikkat çekti. Ayrıca, 20 yıl önce sanal dünyaya dair bir gündemin olmadığını hatırlatarak, günümüzde suçların çeşitlendiğini ve bu suçların sanal ortama kaydığını belirtti.

Güvenlik Güçleri ve Katılımcılar

600 bin emniyet görevlisinin vatandaşın güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Ayrıca, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, SİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cafer Sayılır ve EXPOLINK Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan da açılışta konuşma yaptı. Açılış programına Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Fuar Alanı Ziyareti

Açılışın ardından, Karaloğlu ve beraberindekiler, başta ASELSAN olmak üzere fuar alanındaki stantları ziyaret ederek iç güvenlik ekipmanlarını yerinde inceledi.

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