Ankara'da 'İçgüdü ve Yazılım Dilbilgisi' Sergisi

Ankara'da Sanat Dolu Bir Etkinlik

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Macaristan Merkez Bankası'nın işbirliğiyle, başkente "İçgüdü ve Yazılım Dilbilgisi" adlı sergi düzenlendi.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Sergi, Macar-Türk Kültür Yılı çerçevesinde CerModern'de gerçekleştirildi. Açılışta Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı Hükümet Komiseri Peter Hoppal, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve Macaristan Merkez Bankası Kültür Sanat Departmanı Başkanı Kinga Hamvai gibi önemli isimler yer aldı.

Bakan Belviranlı'nın Açılış Konuşması

Konuşmasında, Belviranlı, "Ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları kültür ve sanat alanında daha da güçlendirmek amacıyla bu sergiyi düzenliyoruz. Bu yıl '100 yıllık dostluk ve işbirliği' temasını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Hoppal'ın Mesajı

Hoppal, iki ülkenin dostluğunu güçlendirmek için çeşitli programlara önem verdiklerini belirtti. "Bu tür diplomatik etkinlikler, mevcut işbirliklerimizi pekiştirmek için büyük fırsatlar sunuyor," dedi.

Büyükelçi Matis ve Hamvai'nın Teşekkürleri

Büyükelçi Matis, sergiye ev sahipliği yapmanın büyük bir onur olduğunu ifade ederek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na destekleri için teşekkür etti. Hamvai ise konuklara serginin detayları hakkında bilgi verirken emeği geçen herkese minnettarlığını sundu.

Etkinlik İhtişamla Sona Erdi

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdim edildi ve etkinlik, Györ Balesi Topluluğu'nun kısa dans gösterisiyle sona erdi. Sergi, 10 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak.