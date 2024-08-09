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Ankara'da İGMP Binası Açıldı

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları'nın Ankara Şubesi yeni binası, önemli isimlerin katılımıyla açıldı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 19:01
Ankara'da İGMP Binası Açıldı

İGMP Ankara Şubesi Açıldı

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları (IGMP) yeni Ankara Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Törende, Şube Başkanı Fahri Eyeci önemli açıklamalarda bulundu.

Şube Başkanı Eyeci'nin Açıklamaları

Açılışta konuşan Fahri Eyeci, "Bizler faniyiz, kalıcı olan hizmet ve eserlerimiz. Amacımız, insanlara hizmet ederek kalıcı hayırda öncü olmaktır." dedi.

Eyeci, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Mesele yalnızca bina açmak değil; esas sorun, kaliteli eğitimle hayırlı nesiller yetiştirmek ve gençliğimizin topluma faydalı bireyler olmasını sağlamak" şeklinde ekledi.

Önemli Katılımcılar

Açılış törenine katılan diğer önemli isimler arasında AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez yer aldı.

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