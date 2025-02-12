Ankara'da İki Çocuğunu Öldüren Kadın, Psikiyatri Hastanesinde Gözlem Altında

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, iki çocuğunu öldüren ve bir çocuğunu da ağır yaraladığı gerekçesiyle "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanan Serpil Altınok Dereci, mahkeme kararıyla Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dereci'nin ruhsal durumu ve davranışları üzerindeki etkilerini net olarak belirlemek için Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 74. maddesine dayanarak gözlem altına alınmasını talep etti. Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği, yapılan talebi değerlendirerek Dereci'nin 3 hafta süreyle Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde gözetim altında tutulmasına karar verdi.

Olayın Geçmişi

Olay, 10 Şubat tarihinde Keçiören Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Serpil Altınok Dereci, evdeki çocuklarından A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D. (7)'nin bileklerini kesmişti. Olay sonrası A.S.D. ve O.A.D. olay yerinde hayatını kaybetti, A.B.D. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Dereci, facia sonrası "nitelikli kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.