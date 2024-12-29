Ankara'da İki Katlı Bina Yangını Söndürüldü

Ankara'da Yangın Söndürüldü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Mahallesi Sincap Sokak'ta, atık deposu olarak kullanılan 2 katlı bir binada yangın çıktığı bildirildi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Bina sahiplerinden Yakup Çelik, yaptığı açıklamada, zemin katta çıkan yangına itfaiyenin hızla müdahil olduğunu ifade ederek, "Herhangi bir can kaybı veya mal kaybı yok, ama çöp yığıntısı yandı." dedi.