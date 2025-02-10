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Ankara'da İki Sanığa Gazeteciye Darp Davası Açıldı

Gazeteci A.F.G'yi darbettiği öne sürülen iki sanık hakkında 6 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 14:26
Ankara'da İki Sanığa Gazeteciye Darp Davası Açıldı

Ankara'da Gazeteciye Darp Olayı: İki Sanık Hakkında Dava Açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün tutuklanmasına ilişkin haber yapmak üzere adliyede bulunan gazeteci A.F.G'yi darbettikleri iddia edilen iki sanık hakkında dava açtı.

İddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 10 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen olayda, A.F.G, Buket Özgünlü'nün Şanlıurfa'da karantinada bulunan 35 köpeğin Ankara'ya getirilmesine ilişkin tutuklanmasını haber yapmak için adliyede bulundu.

Gazeteci A.F.G, Özgünlü'nün tutuklanmasının ardından adliyenin otoparkında çıkış görüntülerini kaydederken, sanıklar Fulya Törün ve Nuray Akyol'un kendisine küfür ederek saldırdığı ve kıyafetlerini yırttıkları belirtildi.

Olayın 5 dakika boyunca devam ettiği ve polis memurlarının araya girmeye çalıştığı ancak saldırganların A.F.G'yi bırakmayarak darbetmeye devam ettikleri kaydedildi. Adli tıp raporu

İddianamede, Törün ve Akyol'un “basit yaralama”, “hakaret” ve “mala zarar verme” suçlarından 6'şar yıla kadar hapisla cezalandırılmaları talep edildi.

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