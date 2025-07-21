Ankara'da İklim Değişikliğine Uyum Eğitim Programı Başladı

Ankara'da İklim Değişikliğine Uyum Eğitim Programı

Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde, Ankara'da İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (İDUSEP) eğitimi başladı. Bu önemli eğitim programı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Eğitim Programının Açılışı

Açılışta konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Yüksek Çevre Mühendisi Berna Yiğit, iklim değişikliğinin artık yalnızca gelecekte değil, bugünde de önemli bir sorun haline geldiğini vurguladı. Yiğit, sıcaklık artışları, kuraklık, sel, orman yangınları ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi etkilerin toplumu ve şehirleri doğrudan etkilediğini belirtti.

Yine Yiğit, Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından yayınlanan son rapora atıfta bulunarak, sanayi öncesi döneme göre 1,55 derecelik sıcaklık artışının yaşandığını ifade etti. Bu bağlamda iklim değişikliğine uyum gerekliliğinin öne çıktığını söyledi.

Proje ve Amaçları

Bu proje, iklim değişikliğine uyuma yönelik bilinci artırmayı ve toplumsal direncin güçlendirilmesini hedefliyor. Ayrıca, iklime dirençli sürdürülebilir kalkınma için karar alma araçlarının güçlendirilmesi, yerel düzeyde planların geliştirilmesi ve uyum hibe programı ile uygulama kapasitesinin artırılması amaçlanmaktadır.

Eğitim programı kapsamında, her biri 2 gün sürmesi planlanan toplam 5 eğitimle yaklaşık 250 paydaşa ulaşılması hedefleniyor. Eğitim sürecinin, iklim değişikliği ile mücadele yolunda önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" tanıtımı ve eğitim programının açılışı yapıldı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" tanıtımı ve eğitim programının açılışı yapıldı.