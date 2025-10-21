Ankara'da İklim Konuşmaları: Net Sıfır ve Endüstride Türkiye-Almanya İşbirliği

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, AHK ve IKI işbirliğiyle düzenlenen konferansta Net Sıfır hedefinde sanayi ve Türkiye-Almanya ortaklığı konuşuldu.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 17:12
Ankara'da "İklim Konuşmaları: Net Sıfır Hedefine Giden Yolda Endüstri" konferansı düzenlendi

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) ile Uluslararası İklim Girişimi (IKI) Politika Arayüzü ortaklığında düzenlenen konferans, Ankara'da bir otelde bir araya gelen uzmanları buluşturdu.

Katılımcılar

Konferansa Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, AHK Başkanı Bige Yücel, Almanya Federal Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMUKN) Direktörü Ilka Hirt ve Almanya Federal Meclisi Üyesi Thomas Bareiss katıldı.

Sorg: İklim Krizi ve Ortak Çözümler

Büyükelçi Sibylle Katharina Sorg, dünyanın birçok karmaşık sorunla mücadele ettiği bir dönemde iklim krizinin geleceği tehdit eden başlıca sorunlardan biri olduğunu vurguladı ve iklim sorununa etkili çözümler üretebilmek için tüm kesimlerden uzmanların bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sorg, Almanya ve Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonunu paylaştığını belirterek her iki ülkenin de karbonsuz bir gelecek hedefini gerçekleştirmeye kararlı olduğunu söyledi. Büyükelçi Sorg, "Türkiye'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nda (SKDM) işbirliği yapma isteği özellikle dikkat çekici. Bunu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne duyduğu güvenin ve Avrupa pazarına olan bağlılığının bir göstergesi olarak görüyoruz."

Ekonomi, Enerji ve Yenilik

Sorg, Türkiye ile Almanya arasındaki işbirliğinin çevresel konuların çok ötesine geçtiğini, ekonomik bağların ticaret, yatırım ve inovasyon alanlarında derin bir ağ oluşturduğunu belirtti. Özellikle rüzgar enerjisi alanında çalışan Alman şirketlerinin Türkiye'nin daha temiz enerji karışımına geçişinde kritik rol oynadığını ifade eden Sorg, bu alanın "Alman yaratıcılığı ve Türk uygulamasının nasıl güçlü bir sinerji yaratabileceğinin harika bir örneği" olduğunu söyledi.

Büyükelçi ayrıca, "Türkiye'nin yeni sektörleri geliştirmek için kullandığı benzersiz yaklaşımlarından öğrenmeye hevesliyiz, Türk halkının karmaşık sorunlara yenilikçi çözümler bulmadaki yaratıcılığını takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AHK Başkanı Yücel: İşbirliği Şart

AHK Başkanı Bige Yücel, iklim değişikliğinin artık gelecek değil, günümüzün en acil meselelerinden biri olduğunu belirterek "Net Sıfır" hedefine ulaşmak için teknolojik adımların tek başına yeterli olmayacağını; endüstri, hükümet ve sivil toplum arasında güçlendirilmiş işbirliğinin şart olduğunu vurguladı.

Yücel, Almanya ve Türkiye'nin uzun ekonomik ortaklık geçmişine dikkat çekerek bu ortaklığın üretimden enerjiye ve dijitalleşmeye kadar her sektörde standartlara uygun hale getirilerek yeşil dönüşüm için bir fırsata çevrilebileceğini söyledi.

BMUKN Direktörü Hirt: Türkiye Bölgesel Liderliğe Yürüyebilir

BMUKN Direktörü Ilka Hirt, Türkiye'nin iklim reformlarında önemli ilerlemeler kaydettiğini ve Almanya ile birlikte yeşil enerjiye geçişte kayda değer adımlar atıldığını belirtti. Hirt, "Türkiye, sanayide karbonsuzlaşma konusunda bölgesel bir lider olarak yerini alıyor." dedi ve "Almanya, finans teknik destek ve siyasi diyalog yoluyla bu alandaki işbirliğimizi derinleştirmeye hazır." sözleriyle destek taahhüdünü yineledi.

Konferans, Net Sıfır hedefi doğrultusunda sanayi dönüşümü, uluslararası işbirlikleri ve yenilikçi enerji çözümleri üzerine teknik ve politik tartışmaların devam edeceğine işaret etti.

