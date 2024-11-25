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Ankara'da İklim Söyleşileri: Enerji Dönüşümünü Finanse Etmek Forumu Düzenlendi

Ankara'da gerçekleştirilen forumda enerji dönüşümü ve finansmanı ele alındı. Yetkililer, sürdürülebilir enerji geleceği için iş birliğinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 18:59
Ankara'da İklim Söyleşileri: Enerji Dönüşümünü Finanse Etmek Forumu Düzenlendi

Ankara'da İklim Söyleşileri Forumu

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFİA) iş birliğiyle gerçekleşen "İklim Söyleşileri: Enerji Dönüşümünü Finanse Etmek" forumu başkentte düzenlendi. Forum, önemli konuşmacıları bir araya getirerek enerji dönüşümünü ve finansmanını masaya yatırdı.

Öneme Vurgu

Forumun açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, enerji üretiminde köklü değişikliklerin gerekliliğine dikkat çekti. Çelik, "Enerji üretme, tüketme ve anlama şeklimizi kökten değiştirme ihtiyacı, acil bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu dönüşümün finansman konusundaki zorluklara ve engellere de değindi.

2053 Hedefi ve Yenilenebilir Enerji

Çelik, Türkiye'nin 2053 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefini hatırlatarak, ülkemizin yenilenebilir enerji payını artırma konusunda attığı adımları övdü. "Sürdürülebilirliğe ve enerji kaynaklarında çeşitliliğe odaklanmaya devam ediyoruz" dedi.

Büyükelçi Sorg'dan İklim Krizi Uyarısı

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, iklim değişikliği konusunda önemli vurgular yaptı. Sorg, iklim krizinin, dünya üzerindeki en büyük güvenlik tehdidi olduğunu belirtirken, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması gerektiğinin altını çizdi. "Paris İklim Anlaşması" hükümlerinin yerine getirilmesi için büyük yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

SEFİA Direktörü'nden İş Birliği Çağrısı

SEFİA Direktörü Bengisu Özenç ise iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle mücadelede iş birliğinin önemine dikkat çekti. Enerji dönüşümünü finanse etmenin bu mücadelede kritik bir rol taşıdığına vurgu yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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