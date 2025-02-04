Ankara'da İnşaat Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Olayı Ankara'nın Çankaya İlçesinde Gerçekleşti

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde inşaatı devam eden bir rezidansın 3. katında yangın çıktığı bildirildi. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Bölgeye takviye ekiplerin de sevk edildiği yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Vali Vasip Şahin Olay Yerinde İncelemelerde Bulundu

Olay yerine gelen Ankara Valisi Vasip Şahin, yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Şahin, durumu şu şekilde değerlendirdi:

"Sadece mevcut depoda meydana gelen bir yangındı, kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri ve inşaatı yapan sorumlulardan aldığım bilgilere göre, hiçbir yaralı ya da can kaybıyla ilgili tespit yok."

Yangının inşaat malzemelerinin, özellikle yanıcı plastik esaslı malzemelerin depolandığı alanda çıktığını ifade eden Şahin, "Orada plastik malzemelerin niteliği itibarıyla çok yoğun duman çıkardığı için etrafta ciddi bir tedirginlik oluşturdu," dedi.

Yangının Sebebi ve Çalışma Durumu

Yangının çıkış nedeni henüz tam olarak tespit edilmezken, Vali Şahin, "Çıkış yeri belli, depoda. Kaç işçinin çalıştığı bilgisini henüz almadım. Büyük bir inşaat, belli bir miktarın üzerinde işçi olduğunu düşünüyorum," şeklinde konuştu. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış kaynağına ilişkin detayların daha sonra tespit edileceği belirtildi.