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Ankara'da İnşaat İskelesinin Çökmesi: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 16:17
Ankara'da İnşaat İskelesinin Çökmesi: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara'da Üzücü Bir Olay

Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Sincan ilçesinde, bir apartman inşaatında meydana gelen iskelenin çökmesi sonucu üç işçi hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Törekent Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanının 12. katında, dış cephe mantolaması yapan işçilerin bulunduğu iskele, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü. Olay anında kardeşler Çetin Buru (39) ve Volkan Buru (34) ile kuzenleri Mertcan Buru (27) iskele üzerinde bulunuyordu.

Yaşamlarını Yitiren İşçiler

Olay yerinde yaşamını yitiren Volkan ve Çetin Buru kardeşlerin yanı sıra, ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mertcan Buru, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma Başlatıldı

Bu üzücü olayın ardından yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olayın nedenine dair araştırmalar devam ediyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir sitedeki apartman inşaatının 12. katındaki iskelenin çökmesi...

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir sitedeki apartman inşaatının 12. katındaki iskelenin çökmesi sonucu dış cephe mantolaması yapan 3 işçi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir sitedeki apartman inşaatının 12. katındaki iskelenin çökmesi...

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir sitedeki apartman inşaatının 12. katındaki iskelenin çökmesi sonucu dış cephe mantolaması yapan 3 işçi hayatını kaybetti.

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