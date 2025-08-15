DOLAR
Ankara'da 'Işığı Kucaklamak' Sergisi — Güney Kore'nin 80. Kurtuluş Yılı

Ankara'da açılan 'Işığı Kucaklamak' sergisinde 40 Koreli ve 40 Türk sanatçının eserleri sergilendi; açılış Hacettepe Üniversitesi'nde yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 22:50
Açılış ve katılımcılar

Güney Kore'nin kurtuluşunun 80. yılı anısına düzenlenen 'Işığı Kucaklamak' adlı resim sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu. Sergide 40 Koreli ve 40 Türk sanatçının eserleri yer alıyor.

Sergi, Kore Kültür Merkezi, Kosong Kültür Vakfı ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğiyle hazırlandı; açılış Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye yerleşkesindeki Ahmet Göğüş Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmaları

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo konuşmasına Türkçe 'Merhaba' diyerek başladı ve Güney Kore'nin kurtuluşunun 80. yıl dönümünün kutlandığını belirtti. Jeong, sergide Güney Kore ve Türkiye'den sanatçıların eserlerinin yer aldığını söyledi.

Jeong, Türkiye ve Güney Kore'nin derin bağlar taşıyan kardeş ülkeler olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti: '1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı sırasında Türkiye'den gelen askerlerin uzak bir ülkenin acısını kendi acısı gibi benimseyerek gösterdiği fedakarlık ve özveri bugün hala Kore halkının kalbinde büyük bir minnettarlık ve etkiyle yaşamaktadır.'

Büyükelçi Jeong, siyaset, ekonomi ve kültür gibi birçok alanda yürütülen aktif iş birliğinin önemine dikkat çekti ve kültür-sanat aracılığıyla kurulan etkileşimin değerine işaret etti.

Teşekkürler ve gösteri

Kosong Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ko Sosuk sergiyi hazırlayan sanatçılara teşekkürlerini iletti.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Nadire Şule Atılgan ise Güney Kore'nin kurtuluşunun 80. yıl dönümünü kutlayarak, 'serginin, paylaşılan bir kültürel belleği, insanlığın ortak gücünü, barışı ve umut talebini gün ışığına çıkardığını' ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından bir Kore geleneksel dans gösterisi düzenlendi.

