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Ankara'da İsmail Heniyye İçin Dua Programı Düzenlendi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da dua edildi ve destek mesajları verildi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 19:48
Ankara'da İsmail Heniyye İçin Dua Programı Düzenlendi

Ankara'da İsmail Heniyye İçin Dua Etme Etkinliği

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da özel bir dua programı düzenlendi. Organizatörler, Ankara Filistin Dayanışma Platformu'nun çağrısıyla, Hacı Bayram Veli Camisinde bir araya geldi. Etkinlikte, Heniyye'nin yaşadığı saldırı kınandı.

Destek Mesajları ve Açıklamalar

Etkinlikte söz alan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İsmail Heniyye'nin Filistin'de öncülük eden liderlerden biri olduğunu ve onurlu bir yaşam sürdüğünü vurguladı. Yalçın, Heniyye'nin halkını İsrail'in saldırılarından korumak için cesurca mücadele ettiğini ifade etti. Ayrıca, dünya genelinde vicdan sahibi insanların İsrail'e karşı tepkilerini gösterdiğini belirtti.

Dünya Genelinde Tepkiler

Yalçın, ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşmasını hatırlatarak, insan hakları ve demokrasi dersi vermeye çalışanların nasıl çelişkiye düştüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ülke genelinde gıyabi cenaze namazı kılacaklarını ve 3 Ağustos'ta kitlelerin sokaklarda olacağını duyurdu.

Diğer Katılımcılar ve Dualar

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Başkanı Salih Turhan da etkinlikteki konuşmasında, İsrail ve ABD'nin Müslümanların dağınıklığını fırsat olarak kullandıklarını belirtti. Programın sonunda, Ankara Müftüsü Hasan Çınar, İsmail Heniyye ve tüm Filistinliler için dua etti.

Etkinliğe eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı gibi önemli isimler de katıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da dua edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisinde bir araya gelen grup, Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da dua edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisinde bir araya gelen grup, Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da dua edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisinde bir araya gelen grup, Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da dua edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisinde bir araya gelen grup, Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da dua edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisinde bir araya gelen grup, Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da dua edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisinde bir araya gelen grup, Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da dua edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisinde bir araya gelen grup, Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da dua edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisinde bir araya gelen grup, Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da dua edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisinde bir araya gelen grup, Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da dua edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisinde bir araya gelen grup, Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da dua edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisinde bir araya gelen grup, Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da dua edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisinde bir araya gelen grup, Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da dua edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisinde bir araya gelen grup, Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da dua edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisinde bir araya gelen grup, Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da dua edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisinde bir araya gelen grup, Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da dua edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisinde bir araya gelen grup, Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da dua edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisinde bir araya gelen grup, Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da dua edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisinde bir araya gelen grup, Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da dua edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisinde bir araya gelen grup, Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da dua edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisinde bir araya gelen grup, Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da dua edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisinde bir araya gelen grup, Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da dua edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisinde bir araya gelen grup, Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da dua edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisinde bir araya gelen grup, Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ankara'da dua edildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisinde bir araya gelen grup, Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı.

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