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Ankara'da K-Pop Cover Dans Festivali ve Konseri

Kore Kültür Merkezi ve Seul Gazetesi'nin düzenlediği K-Pop Festivali, Ankara'da büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 16:57
Ankara'da K-Pop Cover Dans Festivali ve Konseri

Ankara'da K-Pop Cover Dans Festivali ve Konser Gerçekleşti

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği’ne bağlı Kore Kültür Merkezi ve Seul Gazetesi’nin ortaklığıyla düzenlenen "K-Pop Cover Dans Festivali" ve konseri, Ankara'da büyük bir katılımla gerçekleşti.

Etkinlikte Önemli Katılımcılar

Etkinlik, Ata Sahne’de yapıldı ve Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo ile birçok davetli etkinliğe katıldı. Jeong, festivalin bu yıl beşincisinin yapıldığını belirterek, konser veren K-Pop grubu The Kingdomın Türk hayranlarıyla buluşmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Katılımcı Sayısı ve Final Yarışması

Bu yılki festivalde Türkiye'nin dört bir yanından 75'ten fazla dans ekibi katılırken, 15 ekip finale yükselmeyi başardı. Jeong, finale kalan yarışmacıları kutladı ve "Kardeş ülkemiz Türkiye ile ilişkilerimizi sürdürmek için Türk gençleri ile düzenleyeceğimiz etkinliklerin devamını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

The Kingdom'ın Türk Hayranlarına Mesajı

The Kingdom grubu üyeleri de Türkiye’de olmaktan mutluluk duyduklarını ve daha önce çevrimiçi bir konser gerçekleştirdiklerini ifade etti. Üyeler, Türkiye'nin diğer şehirlerine de gelme arzusunu dile getirdi.

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve...

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve Seul Gazetesi iş birliğiyle Ata Sahne'de "K-Pop Cover Dans Festivali" ve konser düzenlendi. Festivalde, Koreli K-Pop grubu "The Kingdom"ın üyeleri de yer aldı.

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve...

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve Seul Gazetesi iş birliğiyle Ata Sahne'de "K-Pop Cover Dans Festivali" ve konser düzenlendi. Festivalde, Koreli K-Pop grubu "The Kingdom"ın üyeleri de yer aldı.

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve...

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve Seul Gazetesi iş birliğiyle Ata Sahne'de "K-Pop Cover Dans Festivali" ve konser düzenlendi. Festivalde, Koreli K-Pop grubu "The Kingdom"ın üyeleri de yer aldı.

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve...

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve Seul Gazetesi iş birliğiyle Ata Sahne'de "K-Pop Cover Dans Festivali" ve konser düzenlendi. Festivalde, Koreli K-Pop grubu "The Kingdom"ın üyeleri de yer aldı.

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve...

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve Seul Gazetesi iş birliğiyle Ata Sahne'de "K-Pop Cover Dans Festivali" ve konser düzenlendi. Festivalde, Koreli K-Pop grubu "The Kingdom"ın üyeleri de yer aldı.

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve...

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve Seul Gazetesi iş birliğiyle Ata Sahne'de "K-Pop Cover Dans Festivali" ve konser düzenlendi. Festivalde, Koreli K-Pop grubu "The Kingdom"ın üyeleri de yer aldı.

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve...

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve Seul Gazetesi iş birliğiyle Ata Sahne'de "K-Pop Cover Dans Festivali" ve konser düzenlendi. Festivalde, Koreli K-Pop grubu "The Kingdom"ın üyeleri de yer aldı.

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve...

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve Seul Gazetesi iş birliğiyle Ata Sahne'de "K-Pop Cover Dans Festivali" ve konser düzenlendi. Festivalde, Koreli K-Pop grubu "The Kingdom"ın üyeleri de yer aldı.

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve...

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve Seul Gazetesi iş birliğiyle Ata Sahne'de "K-Pop Cover Dans Festivali" ve konser düzenlendi. Festivalde, Koreli K-Pop grubu "The Kingdom"ın üyeleri de yer aldı.

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve...

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve Seul Gazetesi iş birliğiyle Ata Sahne'de "K-Pop Cover Dans Festivali" ve konser düzenlendi. Festivalde, Koreli K-Pop grubu "The Kingdom"ın üyeleri de yer aldı.

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve...

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve Seul Gazetesi iş birliğiyle Ata Sahne'de "K-Pop Cover Dans Festivali" ve konser düzenlendi. Festivalde, Koreli K-Pop grubu "The Kingdom"ın üyeleri de yer aldı.

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve...

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve Seul Gazetesi iş birliğiyle Ata Sahne'de "K-Pop Cover Dans Festivali" ve konser düzenlendi. Festivalde, Koreli K-Pop grubu "The Kingdom"ın üyeleri de yer aldı.

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve...

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve Seul Gazetesi iş birliğiyle Ata Sahne'de "K-Pop Cover Dans Festivali" ve konser düzenlendi. Festivalde, Koreli K-Pop grubu "The Kingdom"ın üyeleri de yer aldı.

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve...

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve Seul Gazetesi iş birliğiyle Ata Sahne'de "K-Pop Cover Dans Festivali" ve konser düzenlendi. Festivalde, Koreli K-Pop grubu "The Kingdom"ın üyeleri de yer aldı.

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve...

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve Seul Gazetesi iş birliğiyle Ata Sahne'de "K-Pop Cover Dans Festivali" ve konser düzenlendi. Festivalde, Koreli K-Pop grubu "The Kingdom"ın üyeleri de yer aldı.

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve...

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve Seul Gazetesi iş birliğiyle Ata Sahne'de "K-Pop Cover Dans Festivali" ve konser düzenlendi. Festivalde, Koreli K-Pop grubu "The Kingdom"ın üyeleri de yer aldı.

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve...

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve Seul Gazetesi iş birliğiyle Ata Sahne'de "K-Pop Cover Dans Festivali" ve konser düzenlendi. Festivalde, Koreli K-Pop grubu "The Kingdom"ın üyeleri de yer aldı.

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve...

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve Seul Gazetesi iş birliğiyle Ata Sahne'de "K-Pop Cover Dans Festivali" ve konser düzenlendi. Festivalde, Koreli K-Pop grubu "The Kingdom"ın üyeleri de yer aldı.

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve...

Ankara'da, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi ve Seul Gazetesi iş birliğiyle Ata Sahne'de "K-Pop Cover Dans Festivali" ve konser düzenlendi. Festivalde, Koreli K-Pop grubu "The Kingdom"ın üyeleri de yer aldı.

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