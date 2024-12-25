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Ankara'da Kaçak Alkol ve Tütün Operasyonu: Büyük Miktarda Ele Geçirilen Malzeme

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kaçak alkol ve tütün malzemeleri ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 07:46
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 07:48
Ankara'da Kaçak Alkol ve Tütün Operasyonu: Büyük Miktarda Ele Geçirilen Malzeme

Ankara'da Kaçak Alkol ve Tütün Operasyonu

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, kaçak alkol ve tütün üretimine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Nallıhan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adresleri takibe aldı.

Alınan yasal izinlerin ardından Nasuhpaşa Mahallesi'nde F.M'ye ait ev ve depoda yapılan aramada önemli sonuçlar elde edildi. Ekipler, 2 otomatik sigara dolum makinesi, 268 kilogram kıyılmış tütün, 17 şişe viski, 102 fişek, 110 bin boş makaron ve 1000 sigara paketi ele geçirdi.

Ayrıca, şüpheliler S.O. ve S.E'ye ait 3 dükkan, ev ve araçlarda yapılan aramalarda ise 55 litre etil alkol, 5 litre kaçak rakı, alkol aroması, 30 votka kiti, 30 viski kiti, 4 bin 629 sahte bandrol ve boş içki şişeleri bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, kaçak alkol ve tütün operasyonu düzenlendi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, kaçak alkol ve tütün operasyonu düzenlendi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, kaçak alkol ve tütün operasyonu düzenlendi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, kaçak alkol ve tütün operasyonu düzenlendi.

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