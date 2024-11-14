Ankara'da Kaçak İlaç Operasyonu: 50 Bin 970 İlaç Ele Geçirildi

Başkentte Kaçak İlaç Operasyonu

Ankara'da gerçekleştirilen bir operasyonda 50 bin 970 kaçak ilaç ele geçirilerek, 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’ye yasa dışı yollarla getirilen ve özellikle sporcu ilaçları olan tehlikeli tıbbi ilaçları tespit etti.

Operasyonun Detayları

Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, toplamda 11 bin 900 kanser tedavisinde kullanılan ilaç, 20 bin 460 çeşitli tedavi ilaçları, 13 bin 410 zayıflama ilacı ve 5 bin 200 kas gelişiminde kullanılan steroid ampul ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçlarından adli işlem başlatıldığı bilgisi verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.