DOLAR
34,35 -0,02%
EURO
36,35 -0,1%
ALTIN
2.831,31 0,42%
BITCOIN
3.061.662,14 1,04%

Ankara'da Kaçak İlaç Operasyonu: 50 Bin 970 İlaç Ele Geçirildi

Ankara'da düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalanırken, 50 bin 970 kaçak ilaç ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:36
Ankara'da Kaçak İlaç Operasyonu: 50 Bin 970 İlaç Ele Geçirildi

Başkentte Kaçak İlaç Operasyonu

Ankara'da gerçekleştirilen bir operasyonda 50 bin 970 kaçak ilaç ele geçirilerek, 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’ye yasa dışı yollarla getirilen ve özellikle sporcu ilaçları olan tehlikeli tıbbi ilaçları tespit etti.

Operasyonun Detayları

Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, toplamda 11 bin 900 kanser tedavisinde kullanılan ilaç, 20 bin 460 çeşitli tedavi ilaçları, 13 bin 410 zayıflama ilacı ve 5 bin 200 kas gelişiminde kullanılan steroid ampul ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçlarından adli işlem başlatıldığı bilgisi verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vize Mağduru Öğrenciler İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Seslerini Yükseltti
2
Samsun'da ATM'den Para Çekerken Silahlı Saldırı: Bir Yaralı
3
Burdur'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
4
Tekirdağ'da Kayıp Şahıs Ölü Bulundu: Şüpheli Tutuklandı
5
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 350 Fidan Dikildi
6
Ebrar Sitesi B Blok Davasında 111 Ölü: Yargı Süreci Devam Ediyor
7
Sapanca Gölü'nde Tarihi Kalıntılar Ortaya Çıktı: Su Seviyesi 30,05 Metreye Düştü

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!