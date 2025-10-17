Ankara'da 'Kadim Yurdumuza Götüren Yollar' — Azerbaycan Bağımsızlığının 34. Yılı

Ankara'da 'Kadim Yurdumuza Götüren Yollar' programı düzenlendi

Azerbaycan'ın yeniden bağımsızlığının tesisinin 34'üncü yıl dönümü vesilesiyle Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) işbirliğinde "Kadim Yurdumuza Götüren Yollar" isimli program düzenlendi.

Programa Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, TADİV Başkanı Aygün Attar, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Program akışı

Etkinlik, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından Azerbaycan'ın bağımsızlığına giden tarihi süreç anlatıldı ve Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin 1918'de ilan edildiği, 23 ay yaşadığı ve Rus ordusunca işgal edildiği hatırlatıldı.

Memmedov'un mesajı

Büyükelçi Memmedov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasıyla 1991'de bağımsızlıklarını yeniden tesis ettiklerini, 18 Ekim 1991 tarihine vurgu yaparak yaklaşık 70 yıl süren zorluklara dikkat çekti.

Memmedov, Birinci ve İkinci Karabağ Savaşları'nda on binlerce şehit verildiğini belirterek ülkenin sıfırdan bir devlet inşa ettiğini anlattı. Bugünkü işbirliğine işaret ederek, "Bugün bizim birliğimiz birbirimizin gücüne güç katıyor." dedi.

Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve TDT

Memmedov, Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak dış politika izlediğini, birbirine en fazla ekonomik yatırım yapan iki ülke olduğunu ve birçok ortak projeye imza attıklarını vurguladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) dünya siyasetinde önemli bir kurum haline geldiğine dikkat çekti ve güvenlik ile ekonomik alanda iki ülkenin stratejik konumunu öne çıkardı.

Türkiye'nin Azerbaycan topraklarının özgürleştirilmesindeki desteğinin önemine değinen Memmedov, kardeşliğin ekonomik çıkarlardan ziyade doğal hisler, sevgi ve saygı üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Ayrım ve Attar'ın vurguları

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, milli ve manevi değerlerin önemine işaret ederek Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in TDT'ye katkıları için teşekkür etti. Ayrım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine değinerek KKTC'nin Türk dünyası için önemini vurguladı.

TADİV Başkanı Aygün Attar ise son bir ayda Azerbaycan'ın uluslararası alandaki yüksek katılımına dikkat çekerek, "Azerbaycan ile Türkiye etle tırnaktır, bir millet iki devlettir." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'ın yeniden bağımsızlığının tesisinin 34'üncü yıl dönümü vesilesiyle Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) işbirliğinde "Kadim Yurdumuza Götüren Yollar" isimli program düzenlendi. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, TADİV'de yapılan programa katılarak konuşma yaptı.