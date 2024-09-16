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Ankara'da 'Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa' Anma Toplantısı Düzenlendi

Ankara'da Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa konulu anma toplantısı, birçok yetkilinin katılımıyla yapıldı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 22:05
Ankara'da 'Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa' Anma Toplantısı Düzenlendi

Ankara'da Kafkas İslam Ordusu Anma Etkinliği

Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde, Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) ortaklığında düzenlenen "Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa" konulu anma toplantısı gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Katıldı

Etkinliğe ATO Başkanı Gürsel Baran, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Prof. Dr. Aygün Attar, TDPV Başkanı Abdullah Çalışkan, Azerbaycan Büyükelçiliği Müsteşarı Elder Aliyev ve diğer davetliler katıldı.

Toplantının İçeriği

Toplantı, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve dua ile devam eden etkinlikte, Kafkas İslam Ordusu hakkında bilgilendirici kısa bir film gösterildi.

Bakan Yardımcısı Alpay, Kafkas İslam Ordusu'nun tarihçesi ve önemine dair konuştu ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerine dikkat çekti. Baran ise, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güçlü bağları vurguladı.

Unutulmayan Tarih

Toplantıda konuşma yapan TDPV Başkanı Abdullah Çalışkan, Bakü'nün kurtarılması sırasında birçok askerin şehit olduğunu belirtti. TADİV Yönetim Kurulu Başkanı Aygün Attar, bu olayların Türkiye ve Azerbaycan tarihindeki önemini vurguladı. Müsteşar Aliyev, Kafkas İslam Ordusu'nun Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan’ın bağımsızlığına nasıl yardımcı olduğunu hatırlattı.

Etkinlik Sonuçlandı

Uzman akademisyenlerin bilgilendirmeleriyle devam eden etkinlik, müzik dinletisi ve Kafkas İslam Ordusu konulu resim sergisiyle sona erdi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler...

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) ortaklığında ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşeliği işbirliğinde düzenlenen "Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa" konulu anma toplantısına Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliği yaptı. Toplantı, Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşlarının okunması ve saygı duruşuyla başladı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler...

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) ortaklığında ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşeliği işbirliğinde düzenlenen "Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa" konulu anma toplantısına Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliği yaptı. Toplantı, Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşlarının okunması ve saygı duruşuyla başladı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler...

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) ortaklığında ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşeliği işbirliğinde düzenlenen "Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa" konulu anma toplantısına Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliği yaptı. Toplantı, Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşlarının okunması ve saygı duruşuyla başladı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler...

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) ortaklığında ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşeliği işbirliğinde düzenlenen "Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa" konulu anma toplantısına Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliği yaptı. Toplantı, Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşlarının okunması ve saygı duruşuyla başladı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler...

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) ortaklığında ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşeliği işbirliğinde düzenlenen "Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa" konulu anma toplantısına Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliği yaptı. Toplantı, Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşlarının okunması ve saygı duruşuyla başladı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler...

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) ortaklığında ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşeliği işbirliğinde düzenlenen "Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa" konulu anma toplantısına Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliği yaptı. Toplantı, Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşlarının okunması ve saygı duruşuyla başladı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler...

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) ortaklığında ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşeliği işbirliğinde düzenlenen "Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa" konulu anma toplantısına Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliği yaptı. Toplantı, Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşlarının okunması ve saygı duruşuyla başladı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler...

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) ortaklığında ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşeliği işbirliğinde düzenlenen "Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa" konulu anma toplantısına Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliği yaptı. Toplantı, Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşlarının okunması ve saygı duruşuyla başladı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler...

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) ortaklığında ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşeliği işbirliğinde düzenlenen "Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa" konulu anma toplantısına Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliği yaptı. Toplantı, Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşlarının okunması ve saygı duruşuyla başladı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler...

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) ortaklığında ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşeliği işbirliğinde düzenlenen "Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa" konulu anma toplantısına Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliği yaptı. Toplantı, Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşlarının okunması ve saygı duruşuyla başladı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler...

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) ortaklığında ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşeliği işbirliğinde düzenlenen "Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa" konulu anma toplantısına Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliği yaptı. Toplantı, Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşlarının okunması ve saygı duruşuyla başladı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler...

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) ortaklığında ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşeliği işbirliğinde düzenlenen "Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa" konulu anma toplantısına Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliği yaptı. Toplantı, Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşlarının okunması ve saygı duruşuyla başladı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler...

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) ortaklığında ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşeliği işbirliğinde düzenlenen "Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa" konulu anma toplantısına Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliği yaptı. Toplantı, Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşlarının okunması ve saygı duruşuyla başladı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler...

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) ortaklığında ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşeliği işbirliğinde düzenlenen "Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa" konulu anma toplantısına Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliği yaptı. Toplantı, Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşlarının okunması ve saygı duruşuyla başladı.

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