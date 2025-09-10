Ankara'da Kaldırıma Çarpan Otomobil Vatandaşların Üzerinden Geçip Takla Attı

Güvenlik kamerası görüntüleri kazanın şiddetini ortaya koydu

Ankara'nın Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Ankara-Ayaş Yolu Bulvarı'nda 11 Ağustos'ta yaşanan kazada, 06 AU 9414 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç, çevredeki bir işletmenin önündeki ağacı ve trafik levhasını kırdı. Ardından savrularak vatandaşların ve park halindeki araçların üzerinden geçip devrildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin kaldırıma çarpıp havalandığı ve park halindeki 3 aracın üzerinden geçtiği görülüyor. Kayıtlarda ayrıca çevredekilerin panik anları da yer aldı.

Olayda yaralanan 3 kişinin tedavilerinin çevredeki hastanelerde tamamlandığı öğrenildi.