Ankara'da Kapkaç Yapan Şüpheli Yakalandı

Ankara'da Kapkaç Olayı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, kapkaç yöntemiyle bir kadının cep telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kuvvetlerinin hızlı müdahalesi sonucu gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

Olay, 9 Temmuz sabahı Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. H.A. isimli kadın, evine doğru yürürken, arkasından gelen bir kişi aniden elindeki cep telefonu ve cüzdanı aldı. Kadın, eşyalarını vermemek için direndi ancak yere düşerek yaralandı.

Güvenlik Ekiplerinin Çalışması

Etimesgut Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kapsamlı bir araştırma başlattı. Ekipler, olay günü ve sonrasındaki 17 gün boyunca 217 adet çevre ve güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek, şüphelinin kimliğini H.B. olarak tespit etti.

Baskın ve Gözaltı

H.B, Sincan ilçesindeki adresinde gerçekleştirilen bir baskınla saat 14:00 sıralarında yakalandı. Üst aramasında, çaldığı H.A.'ya ait EGO kartı bulundu. H.B.'nin, başkasına ait kimlik kullandığı ve toplamda 8 suçtan aranmasının olduğu, ayrıca 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Adli Süreç

Şüpheli H.B., gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.