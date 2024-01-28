Ankara’da kar yağışı etkisini sürdürüyor: Başkentin karla kaplı manzaraları nefes kesiyor…

Ankara’da kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Başkentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Belediye ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.





ANKARA’DA KARLI HAVA

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının hayatı aksatmaması için ana yollar, ara sokaklar, parklar ve kaldırımlarda tuzlama ve kar kürüme çalışması gerçekleştirdi.

ANKARA İÇİN HAVA TAHMİNİ





Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminine göre, bugün Ankara’da hava sıcaklığı en düşük eksi 1, en yüksek 3 santigrat derece seyredecek.

Başkentte pazartesi günü de kar yağışı devam edecek. Karlı hava, salı günü kenti bırakacak.



