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Ankara'da Kar Yağışı Sonrası Tilki Görüntülendi

Ankara'nın Çankaya bölgesinde kar yağışının ardından yiyecek arayan bir tilki görüntülendi.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 23:56
Ankara'da Kar Yağışı Sonrası Tilki Görüntülendi

Ankara'da Tilki Şaşkınlığı

Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından bir sitenin önünde yiyecek arayan tilki, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, Çankaya bölgesinde yankı buldu.

Şehir Merkezinde Kırsaldan Gelen Misafir

Kaydedilen görüntülerde, kentteki kar yağışı sonrasında kırsal alandan şehir merkezine gelen tilkinin, site önünde dolaştığı ve yiyecek aradığı görüldü. Tilkiyi görenler ise bu beklenmedik manzaraya tanıklık ederek, şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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