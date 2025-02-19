Ankara'da Kar Yağışı Sonrasında Eğitim Süreci Devam Ediyor

Ankara Valisi Vasip Şahin, kar yağışının azalmasının ardından eğitime ara verilmeyeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 22:07
Ankara'da Kar Yağışı Sonrasında Eğitim Süreci Devam Ediyor

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentteki kar yağışının azalması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri doğrultusunda saat 24.00 itibarıyla yağışın durmasının beklendiğini duyurdu.

Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır." şeklinde ifadeler kullandı.

Ayrıca, Vali Şahin, servisler başta olmak üzere araç sürücülerinin daha dikkatli ve tedbirli olmalarını da rica etti.

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