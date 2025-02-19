Ankara'da Kar Yağışı Sürücüleri Mahsur Bıraktı

Ankara'da Kar Yağışı Sürücüleri Zor Durumda Bıraktı

Ankara'da akşam saatlerinde kar yağışı artış gösterirken, yağışa yakalanan bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğunlaşan kar yağışı, kısa sürede kenti etkisi altına aldı.

Başkent'in merkez ilçelerinde etkili olan kar yağışı, özellikle Eskişehir Yolu'nda sürücülerin mahsur kalmasına neden oldu. Yolda kayarak mahsur kalan bir tır sürücüsü Ahmet Acar, "1 saattir buradayım, herhangi bir çalışma yapılmadı; eğer yapılmış olsaydı burada beklemezdim. Aracım yük olmadığı için kayıyor, mahsur kaldık, bekliyoruz," dedi.

Acar, aracını kurtarmak için çekici beklediğini belirterek, "Yardım gelecek diye bekliyoruz; yolu açacaklar, biz de çıkacağız gelirlerse. Bu kalabalıkta biraz zor. Gelse bile bana bir faydası olmayacak; gördüğünüz gibi bekliyoruz. Bu yolun açılması gerekiyor," şeklinde konuştu.

Ankara'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Yaşar Turan da kar yağışını görünce geri döndüklerini ifade ederek, "2 saat oldu. Ankara'dan yola çıktık, yolu böyle görünce köprünün altından son bir kez geri dönüyoruz. Kar birden bastırdı, sabah tekrar yola çıkacağız İzmir'e doğru," dedi.

Yolda mahsur kalan bir diğer sürücü Murat Karaoğlu, yaklaşık 1 saattir aynı noktada beklediğini belirterek, "Mahsur kaldık, aracı sağa çektik. Bir arkadaşımı aradım, zincir bekliyorum. Gelse bile taksiyle eve gitmeye çalışacağım. Yol açık olsaydı gidecektik ama burada kaldık," söyledi.

Eryaman’a gitmek isterken yolda kalan Yiğit Gülercan da "Kar yağışının etkisiyle yaklaşık 1,5 saattir aynı yerde duruyoruz. Ne gelen var ne giden. Tuzlama ya da kar küreme aracı geçse yol açılacak ama ne ilerisi gidiyor ne gerisi. Olduğumuz yerde kaldık," diye konuştu.