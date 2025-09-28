Ankara'da kaybolan servis şoförünün failleri Suriye'de yakalandı

Ankara'da kaybolan servis şoförü Binali Aslan'ı öldüren zanlılar, Suriye'de düzenlenen operasyonda ele geçirildi; 8 ölü, 2 yaralı, 4 sağ olarak yakalandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 20:39
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Ankara'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Binali Aslan (65) aracını kiralayıp öldüren zanlıların yakalanması için Suriye'de operasyon düzenlendi.

Operasyon ve tespitler

Çalışmaların MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, şüphelilerin Suriye İdlip-Atme bölgesindeki adreste kaldıklarının tespit edildiğini bildirdi.

"Suriye İç Güvenlik Servisi ile koordineli adrese yönelik yapılan operasyonda teslim ol çağrılarına ateşle karşılık..."

Operasyonda çıkan çatışmada şüphelilerin 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirildi. Suriye'de ele geçirilen şüpheliler ülkemize iade edildi. Zanlıların, DEAŞ görüşlerini benimsemiş 14 kişilik bir aile olduğu tespit edildi.

Mersin'deki keşif ve adli süreç

Gasbedilen aracın geçiş güzergahlarında yapılan çalışmalarda, Mersin'in Tarsus ilçesi Kaburgediği köyü'nde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak arama tarama faaliyetleri sırasında araç sahibi Binali Aslan, ormanlık bölgede toprağa gömülü vaziyette bulundu.

Ailenin olaydan önce Ankara'da M.A. ve N.S. isimli şahısların ikametinde konakladıklarının tespit edilmesi üzerine söz konusu şüpheliler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Yerlikaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT görevlileri, EGM İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Suriye İç Güvenlik Servisi, Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Mersin ve Ankara il emniyet müdürlükleri ile görev yapan polisleri tebrik etti; hayatını kaybeden vatandaşımız Binali Aslan için başsağlığı dileklerini iletti.

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı