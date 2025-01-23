Ankara'da Kendini Hakim Olarak Tanıtan Dolandırıcı Çift Tutuklandı

Ankara'da Dolandırıcılık Skandalı: Hakim Kılığına Giren Çift Tutuklandı

Ankara'da kendisini "idari yargı hakimi" olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir kadınla erkek arkadaşı tutuklandı. Olay, Çankaya ilçesinde meydana geldi ve dolandırıcılık faaliyetleri kısa sürede ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, bir kişinin ihbarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık talimatı doğrultusunda polis ekipleri, kendisini idari hakim olarak tanıtan D.Ş. ile ofisin kurucu müdürü olduğunu iddia eden U.A'yı gözaltına aldı.

Yapılan aramada, ofiste 1 ruhsatsız tabanca, 6 fişek, 1 hakim cübbesi ve çok sayıda belgelerin ele geçirildiği belirtildi. Zanlıların, mağdurlarına "davalarınızı kazandırırız", "işe koyarız ve iş çözeriz" gibi vaatlerle milyonlarca lira dolandırdığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ş. ve U.A., soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Her iki şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu olay, dolandırıcılığın ne denli büyük boyutlara ulaşabildiğini gösteren bir örnek olarak kayıtlara geçti.

Ankara'da kendisini "idari yargı hakimi" olarak tanıtan kadın ve erkek arkadaşı, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Ankara'da kendisini "idari yargı hakimi" olarak tanıtan kadın ve erkek arkadaşı, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.