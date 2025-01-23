Ankara'da Kendini Hâkim Olarak Tanıtan Dolandırıcı Çift Yakalandı

Ankara'da, kendisini "idari yargı hakimi" olarak tanıtan bir kadın ile erkek arkadaşı, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesinde, D.Ş. adlı kadının danışmanlık adı altında avukatlık yaptığına dair ihbarlar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatıyla polis ekipleri, D.Ş. ve ofisinin "kurucu müdürü" olduğunu iddia eden erkek arkadaşı U.A.'yı gözaltına aldı.