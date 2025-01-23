Ankara'da Kendini Hâkim Olarak Tanıtan Dolandırıcı Çift Yakalandı

Ankara'da, kendisini "idari yargı hakimi" olarak tanıtan bir kadın ile erkek arkadaşı, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesinde, D.Ş. adlı kadının danışmanlık adı altında avukatlık yaptığına dair ihbarlar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Başsavcılığın talimatıyla polis ekipleri, D.Ş. ve ofisinin "kurucu müdürü" olduğunu iddia eden erkek arkadaşı U.A.'yı gözaltına aldı.
Arama yapılan ofiste, 1 ruhsatsız tabanca, 6 fişek, 1 hâkim cübbesi ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Ayrıca, zanlıların mağdurlara "davalarınızı kazandırırız" ve "işe koyarız, iş çözeriz" gibi vaatlerle milyonlarca lira dolandırıcılık D.Ş. ve U.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ankara'da kendisini "idari yargı hakimi" olarak tanıtan kadın ve erkek arkadaşı, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Ankara'da kendisini "idari yargı hakimi" olarak tanıtan kadın ve erkek arkadaşı, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
D.Ş. ve U.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ankara'da kendisini "idari yargı hakimi" olarak tanıtan kadın ve erkek arkadaşı, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Ankara'da kendisini "idari yargı hakimi" olarak tanıtan kadın ve erkek arkadaşı, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.