Ankara'da Kırgızistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığı Konferansı

Ankara'daki Avrasya İncelemeleri Merkezi'nde (AVİM) düzenlenen konferans, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev ile diplomatik misyon temsilcileri, uzmanlar ve çok sayıda katılımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Konuşmalar ve Vurgular

Büyükelçi Kazakbayev, konuşmasında Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) artık 'geleceği parlak örgüt haline' geldiğini belirtti. Teşkilat içindeki işbirliğinin önemine dikkat çeken Kazakbayev, TDT'nin 'ortak aydın bir gelecekte' birleştiğini söyledi.

Kazakbayev, TDT üye ülkelerinin toplam nüfusunun 180 milyona yaklaştığını hatırlatarak teşkilat bünyesindeki kurumlara ilişkin bilgiler paylaştı: TÜRKSOY, Türk Akademisi ve Türk Yatırım Fonu öne çıkan kuruluşlar arasında gösterildi.

Dönem Başkanlığı Öncelikleri

Kazakbayev, Kırgızistan'ın dönem başkanlığı sürecinde Türk dünyasında 'yeşil gündem'in şekillendiğini ve bunun başarıyla uygulandığını vurguladı. Kasım 2024'te imzalanan Bişkek Bildirisi'ne atıf yapan Kazakbayev, Bişkek'in 2025 için Türk dünyasının dijital başkenti ilan edildiğini hatırlattı.

Ayrıca TDT üye ülkelerinin çevrenin korunması, ticaret yollarının optimize edilmesi ve taşımacılık için prosedürlerin dijitalleşmesi yönünde adımlar attığını belirten Kazakbayev, Kırgızistan'ın dönem başkanlığını 'Türk Dünyası 2040 Vizyonu' doğrultusunda yürüttüğünü ifade etti.

Entegrasyon ve İşbirliği

Büyükelçi Kazakbayev, TDT'nin uluslararası itibarının artırılması ve Türk dünyasında entegrasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmalara devam edileceği mesajını verdi. Türk devletlerinin uzun yol kat ederek pek çok engeli aştığının altını çizen Kazakbayev, refah için birliğin önemine işaret etti.

Konferans, karşılıklı fikir alışverişi ve soru-cevap bölümüyle sürdü. Etkinlikte eski büyükelçi ve AVİM Başkanı Alev Kılıç teşekkür konuşması yaptı; Büyükelçi Kazakbayev ile karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.

Not: Kasım 2024'te TDT Dönem Başkanlığı, Kazakistan'dan Kırgızistan'a geçmişti.

