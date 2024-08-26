Ankara'da Komşu Kavgası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da Silahlı Kavga: 3 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen bir komşu çatışmasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olayın Gelişimi

Gece saatlerinde Yayla Mahallesi 1422. Sokak'ta daha önceden gerginlik bulunan komşular arasında yeni bir tartışma patlak verdi. İki taraf arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucunda M.E. adlı kişi, komşuları M.Z., M.Ö., M.Z. ve Ş.Z.'ye ateş açtı.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralı Kişi

Yapılan ilk müdahalelerde M.Z., M.Ö. ve M.Z. olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Ş.Z. ise hastaneye kaldırıldı.

Polis Soruşturma Başlattı

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlatırken, komşular arasındaki tartışmanın nedenlerine dair detaylar araştırılmakta.