Ankara'da 'Konser' Tartışması Büyüyor

ABB Meclisi'nde Bütçe Tartışmaları

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, belediyenin konser bütçesine dair sert eleştirilerde bulundu. Yalçın, "Hakaretler ederek bize saldırmışlardır. Milli bayramları, milli değerleri istismar eden bizler hiçbir zaman olmadık" dedi.

Büyük Bütçe Aylığı

Yalçın, ABB yönetiminin yalnızca Ebru Gündeş konserine 69 milyon lira ayırdığını açıkladı ve bunu eleştirerek, "Bu durumda tek bir şirkete doğrudan teminle, ihalesiz bir yöntemle milletin kasasından peşkeş çekilmiştir" ifadelerini kullandı.

Toplam Konser Maliyeti

Bir araştırma yaptıklarında yalnızca 4 yıl içerisinde toplamda 98 konserin benzer yöntemlerle gerçekleştirildiğini vurgulayan Yalçın, aynı zamanda Mor ve Ötesi grubuna da 71 milyon lira ödeme yapıldığını öne sürdü.

Yanıt Talebi ve Eleştiriler

Yalçın, ABB Meclisi'ne, bu konserler için bütçeye ayrılan toplam tutarı sorduğunu belirtirken, "Geçen yıl 29 Ekim'de gerçekleştirilen Candan Erçetin konserine Ankara'nın bütçesinden 80 milyon 40 bin lira ödendi" bilgisini de verdi. Yalçın, bu rakamların belgeleriyle sunulmasını talep ettiklerini aktardı.

Suçlamalara Yanıt

Yalçın, eleştirilere yanıt veremeyenlerin darp girişiminde bulunduğunu ve "Ankara'nın yüz milyonlarca lirasının peşkeş çekildiğini sorgulamaya devam edeceğiz" diyerek, bu konunun çarpıtıldığını ifade etti. "Milli değerlerle en ufak bir sorunumuz yoktur; milli bayramları rant kapısı haline getiren ABB yönetimi ve CHP'li belediyelerdir" şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, Yalçın, Ankaralıların haklarını korumaya ve sorgulamaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Belediye Meclisi Konferans Salonu önünde açıklamalarda bulundu.