Ankara'da Köpek Öldürme İddiası: Dosya Mütalaa İçin Savcılığa Gönderildi

Ankara'da sahipsiz köpekleri evine alıp öldürmekle suçlanan sanığın dosyası, esas hakkındaki mütalaa hazırlanması için savcılığa gönderildi; duruşma 17 Ekim'e ertelendi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 14:32
Ankara'da sahipsiz köpekleri sahiplenme bahanesiyle evine alıp öldürdüğü iddia edilen sanığın, müstehcenlik ve evcil hayvanı kasten öldürme suçlarından yargılanmasına devam edildi. Dosya, esas hakkındaki mütalaa hazırlanması için savcılığa gönderildi; duruşma 17 Ekim'e ertelendi.

Duruşma ve taraflar

Dava, Ankara Batı Adliyesi 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları ile tutuklu sanık Muhammet Mustafa D. katıldı. Müşteki T.Ü.'nün avukatları, olaya konu yavru köpeklerin üçünün müvekkiline ait olduğunu ve müvekkilinin maddi-manevi zarar görmesi nedeniyle katılma talebinde bulundu; mahkeme bu talebi kabul etti.

Tanık beyanı

Taksici olduğunu belirten tanık İ.K., sanığın taksisine binip köpek sahipleneceğini söylediğini ve araca köpekleri koymasında sakınca olup olmadığını sorduğunu anlattı. Köpeklerin yavru olması nedeniyle izin verdiğini, karşılıklı olarak Karşıyaka mezarlığı'na gittiklerini ve 3 kişinin köpekleri sanığa teslim ettiğini ifade etti.

İ.K., sanığın Batıkent'teki evine giderken markete uğrayıp Vileda ve muşamba aldığını, bunun üzerine sanığın 'Abi ev kirlenmesin diye alıyorum' dediğini aktardı. Arabada 2 yaş mama kaldığını sonradan fark ettiğini söyledi. Olaydan bir gün sonra köpekleri teslim eden kişilerin taksi durağına gelerek sanığı aradıklarını, köpekleri görmek istediklerini ancak engellendiklerini ilettiklerini, kendisinin onları sanığın evine götürdüğünü ve oradan ayrıldığını belirterek, sonrasını bilmediğini kaydetti.

Sanık savunması ve avukat talepleri

Söz verilen sanık Muhammet D., o gün tanıkla herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, hakkında olumsuz bir durum bulunmadığını savunarak masum olduğunu ve tahliyesini talep etti. Sanık, 5 aydır mağdur olduğunu ve gelen son Adli Tıp raporuna göre evinin 7 farklı yerinden alınan örneklerde kan izine rastlanmadığını belirtti. Sanık avukatları da müvekkillerine yönelik somut delil bulunmadığını ileri sürerek tahliye istedi.

Müşteki talepleri, savcı görüşü ve mahkeme kararı

Müşteki avukatları sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederek her bir köpek için ayrı ayrı ceza verilmesini istedi. Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi ve esas hakkındaki mütalaasını açıklamak için süre talep etti.

Mahkeme, dosyanın esas hakkındaki mütalaayı hazırlaması için savcılığa gönderilmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.

