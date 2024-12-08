Ankara'da Köprülü Kavşaktan Düşen Araçta 5 Aile Üyesi Hayatını Kaybetti

Ankara Kalecik'te Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen korkunç bir trafik kazasında, 5 kişi aynı aileden hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Çandır mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 18 ABK 392 plakalı otomobil, >kontrolden çıkarak köprülü kavşaktan düştü.

Olayın hemen ardından, bölgeye Jandarma, Kalecik Belediyesi İtfaiyesi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, kaza sırasında araçta bulunan sıkışarak hayatını kaybeden aile üyelerinin Saniye Esra Ünal (29), Sevim Ünal (52), Büşra Ünal (31), Ali Alperen Ünal (28) ile Hakan Köroğlu'nun (31) olduğu belirlendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kazayla ilgili olarak sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Ne yazık ki aynı aileden 5 vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Kalecik ilçesinde köprülü kavşaktan düşen otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Kalecik ilçesinde köprülü kavşaktan düşen otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.