Ankara'da Kosova'nın Bağımsızlık Günü Coşkuyla Kutlandı

Kosova'nın "Bağımsızlık Günü" dolayısıyla Ankara'da özel bir resepsiyon düzenlendi. Kosova'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından başkentte bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'den önemli isimler katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı ve Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi gibi birçok davetli, bu anlamlı günde bir arayas geldi.

Büyükelçi Vrenezi, yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki köklü ilişkilere dikkat çekerek, "Yüzyıllar boyunca sevinçte ve kederde birbirimize omuz verdik, başarılarımızı birlikte kutladık ve zor zamanlarda birbirimize destek olduk." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Arnavutların tarih boyunca Türkiye'nin gelişimine önemli katkılarda bulunduğunu belirten Vrenezi, Kosova'daki Türk toplumunun ülkenin ayrılmaz bir parçası olmaya devam ettiğine vurgu yaptı.

Büyükelçi, iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirme kararlılıklarını vurgulayarak, "Bu ortak miras ve güçlü bağlar temelinde işbirliğimizi daha da derinleştirmeye, ortaklığımızı güçlendirmeye ve gelecek nesiller için sağlam bir temel inşa etmeye kararlıyız. Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı kutlu olsun. Kosova ile Türkiye arasındaki sarsılmaz ve mutlak dostluk sonsuza dek yaşasın." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, davetlilere yemek ikram edildi.