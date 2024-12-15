Ankara'da Kuzeninin Tüfeğiyle Vurulan Çocuk Hayatını Kaybetti

Ankara'da Kazara Vurulan Çocuk Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 17 yaşındaki M.A'nın av sırasında kazara tüfeğiyle vurduğu iddia edilen 12 yaşındaki kuzeni Z.Y.A, hayata veda etti.

Olayın Detayları

Alınan bilgilere göre, Küçükali Mahallesi'nin yaklaşık 7 kilometre uzağındaki dağlık alanda avlanan M.A'nın tüfeğinden çıkan saçmaların kuzeninin başına isabet ettiği bildirildi. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine, jandarma ve sağlık ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

İlk müdahaleyi takiben, yaralı çocuk Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Adli Süreç

Olayla ilgili olarak M.A., babası M.A. ve amcası E.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.