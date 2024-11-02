Ankara'da Lösemili Çocuklar Haftası İçin Farkındalık Konvoyu

Ankara'da Lösemili Çocuklar İçin Farkındalık Etkinliği

2-8 Kasım tarihlerinde kutlanan Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Ankara'da özel bir etkinlik düzenlendi. Lösemili çocukların tedavisi hakkında farkındalık yaratmak amacıyla klasik otomobillerle bir "farkındalık konvoyu" organize edildi.

Etkinlik Detayları

LÖSEV tarafından yapılan duyuruya göre, farkındalık haftası, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkinliklerle başladı. Ankara'da gerçekleştirilen korteje, lösemiyle mücadele eden çocuklar, aileleri, tedavi sürecini başarıyla tamamlayan gençler ve gönüllüler katıldı.

Güzergah ve Amaç

Farkındalık konvoyu, CSO Ada Ankara Yerleşkesi önünden hareket edip, eski Meclis, Ankara Spor Salonu, Bahçeli 7 güzergahlarını takip ederek Anıtpark'ta sona erdi. Ayrıca, 7 Kasım tarihinde lösemiye dikkat çekmek amacıyla "Lösemi Olmak İstemiyoruz" sloganıyla tüm Türkiye'de turuncu kıyafetler giyilmesi, aksesuarlar takılması ve okullarda turuncu köşelerin oluşturulması çağrısı yapıldı.

Başkentte, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, lösemili çocukların tedavilerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla klasik otomobillerle konvoy düzenlendi.

Başkentte, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, lösemili çocukların tedavilerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla klasik otomobillerle konvoy düzenlendi.