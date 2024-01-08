Ankara'da LPG dolu tankerdeki gaz sızıntısı paniğe yol açtı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Ankara'da seyir halindeki bir LPG tankeri, sızıntı yapmaya başladı. Tankerin sürücüsü, tehlikeyi fark edip aracını emniyet şeridine çekti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sızıntıyı durdurmak için çalışma başlattı.

Ankara'da LPG dolu tankerdeki gaz sızıntısı paniğe yol açtı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Ankara'da bir benzin istasyonunda, LPG yüklü tankerin gaz deposuna dolum yaparken sızıntı oluştu. Sızıntıyı fark eden tankerin sürücüsü, hemen itfaiyeye haber verdi. 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sızıntıyı kontrol altına almak için çalışma başlattı. Bölgede patlama riskine karşı güvenlik önlemi alındı. Sızıntının nedeni araştırılıyor.

İstasyona çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi. Ekipler, benzin istasyonundaki LPG sızıntısına müdahale etti.

ANKARA'DA LPG SIZINTISI TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

Sızıntı yapan LPG tankeri güvenli alana taşındı. Tankerdeki gaz kaçağını durdurmak için çalışmalar sürüyor. Polis ekipleri, patlama riskine karşı trafiğe kapatılan yolu, sızıntının sona ermesinin ardından ulaşıma açacağı bildirildi.

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