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Ankara'da LPG dolu tankerdeki gaz sızıntısı paniğe yol açtı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Ankara'da LPG dolu tankerdeki gaz sızıntısı paniğe yol açtı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor Ankara'da seyir halindeki bir LPG tankeri, sızıntı yapmaya başladı. Tankerin sürücüsü, tehlikeyi fark edip aracını emniyet şeridine çekti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sızıntıyı durdurmak için çalışma başlattı.