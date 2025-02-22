Ankara'da LPG Tankerinde Sızıntı: Trafik Durdu

Ankara'da LPG Tankerinde Sızıntı Yaşandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, LPG tankerinde meydana gelen sızıntı yüzünden Ankara-Ayaş kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Olay, Günkent Sokak'ta LPG boşaltmaya gelen 34 KC 7702 plakalı tanker'in boşaltım sisteminde sızıntı oluşması sonucu meydana geldi. Durumun derhal fark edilmesi ile birlikte, akaryakıt istasyonunun çevresindeki kara yolu çift taraflı olarak kapatıldı.

Güvenlik önlemleri kapsamında, polis ekipleri akaryakıt istasyonuna ve çevresine giden tüm yolları kapatarak, olası bir tehlikeyi önlemek amacıyla tedbirler aldı. Ayrıca, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de yönlendirildi.

Sızıntının ortadan kaldırılabilmesi için ilgili ekipler çalışma başlattı ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri aldı.

Ankara'da bir akaryakıt istasyonundaki LPG tankerinde meydana gelen sızıntı nedeniyle, Ankara-Ayaş kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Ankara'da bir akaryakıt istasyonundaki LPG tankerinde meydana gelen sızıntı nedeniyle, Ankara-Ayaş kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.