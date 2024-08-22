Ankara'da M Çiçeği İddiası Yalanlandı

Ankara'daki M Çiçeği İddiasına Yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yayımlanan, "Ankara'da 4 kişi, M çiçeği (mpox) şüphesiyle karantinaya alındı" şeklindeki iddiaların doğruluğunu yalanladı.

Gerçek Durum Açıklandı

Kurumun yaptığı resmi açıklamada, Ankara'daki sağlık tesislerinde mevcut durumda M çiçeği hastalığı şüphesiyle karantinaya alınmış bir hasta bulunmadığı vurgulandı. Ayrıca, bu tür spekülasyonların kamuoyunda gereksiz endişe yaratabileceğine dikkat çekildi.

Sağlık Bakanlığı'nın Bilgilendirmesi

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından halkı doğru şekilde bilgilendirmek için gerekli adımların atıldığı ve şeffaf bir iletişim sürecinin sürdürüldüğü belirtildi.

Kamuoyuna Duyuru: Asılsız iddialara itibar edilmemesi ve doğru bilgilere yönelinmesi gerektiği ifade edildi.