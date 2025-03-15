Ankara'da Macaristan'ın 1848-49 Devrimi Anısına Konser Düzenlendi

Ankara'da gerçekleştirilen konser, Macaristan'ın 1848-49 Devrimi'ni anmak için düzenlendi. Davetliler keyifli anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 21:57
Ankara'da Macaristan'ın 1848-49 Devrimi Anısına Konser Düzenlendi

Ankara'da Macaristan'ın 1848-49 Devrimi Anısına Konser Düzenlendi

Macaristan'ın 1848-49 Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı'nı anma etkinlikleri çerçevesinde, başkent Ankara'da bir konser düzenlendi. Etkinlik, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konsere, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Victor Matis, uluslararası misyon temsilcileri ve birçok özel davetli katıldı. Konser öncesi yapılan konuşmalar, etkinliğin anlamını ve önemini vurguladı.

Ödüllü Macar keman sanatçısı Marta Abraham ve Junior Prima ile Artisjus ödüllü piyanist Lazslo Borbely etkinlikte sahne aldı. Abraham ve Prima, Türkiye'de konser vermekten büyük mutluluk duyduklarını ve burada daha fazla etkinlik gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.

Beş yaşından itibaren keman çalan Abraham, sanat sayesinde kendilerini yeniden keşfettiklerini belirtti. Prima ise, "Müzik kendimi ifade etmenin en iyi yolu" sözleriyle sanatın kendisi için taşıdığı önemi aktardı.

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