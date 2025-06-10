Ankara’da Madleen Gemisi'ne Saldırı Protestosu

Ankara’da Madleen Gemisi'ne Saldırı Protesto Edildi

İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine saldırısı, Ankara'da protesto edildi.

Filistin Dayanışma Platformu Eylemde

İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, "Madleen Gemisi insanlığın vicdanı", "nehirden denize özgür Filistin" yazılı pankartlar açarak, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Özgür-Der Açıklama Yaptı

Platform adına açıklama yapan Özgür-Der Ankara Şube Başkanı Yasemin Öğüt, insanlığın 20 aydan fazla süredir olağanüstü bir zulme ve vahşi bir soykırıma tanıklık ettiğini belirtti. Öğüt, İsrail’in, on binlerce insanın ölümüne ve çok sayıda insanın sürgününe neden olduğunu vurguladı.

Madleen Gemisi’ne Yönelik Saldırı

Öğüt, "Bu onurlu tavrın en güzel örneklerinden birinin 'Özgürlük Filosu Koalisyonu' tarafından organize edilen Madleen gemisi olduğunu" ifade etti. Saldırının ardından uluslararası sularda gemiye kimyasal sıvılar atıldığını, mürettebatın rehin alındığını kaydetti.

Öğüt, sözlerine şöyle devam etti: "İşgalci rejimin savunma bakanının, geminin Gazze’ye ulaşmaması için gereken her şeyin yapılması talimatını verdiğini duyurması, saldırının sadece bir başlangıç olduğunu gösteriyor. İşgal rejiminin daha önce Mavi Marmara olayında sergilediği hukuk tanımaz tavrı, bu sefer de Madleen gemisine karşı uygulamıştır."

Açıklamanın ardından, protestocular bir süre daha slogan atarak eylemlerine devam etti ve ardından dağıldı.

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine saldırısı, Ankara'da, İsrail Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine saldırısı, Ankara'da, İsrail Büyükelçiliği önünde protesto edildi.