Ankara'da 'Malezya'nın Renkleri: Kültür ve Gastronomi' Etkinliği

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik başkentte yoğun ilgi gördü. Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılar ve konuşmalar

Etkinliğe Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal, HBVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay, Türkiye'de Eğitim Gören Malezyalı Öğrenciler Derneği Başkanı Muhammad Adib Bin Nor Azman ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Sazali, programın amacının Malezya'nın sanat ve kültürünü tanıtmak olduğunu belirterek, Malezya-Türkiye ilişkilerinin giderek güçlendiğini vurguladı. Sazali, Türkiye'de eğitim gören 595 Malezyalı öğrenci olduğunu ve bu öğrencilerin ilişkilere katkısına dikkat çekti.

Sazali, Kuala Lumpur'da yapılması planlanan ASEAN Zirvesi'nin önemine değinerek, "Bölgesel ve uluslararası alanda ortaya çıkan çatışmalar ve sorunlar ile birlikte zirve, ekonomik entegrasyon, güvenlik işbirliği ve ortaklarla diyalogları vurgulayacaktır. Bu süre içinde Malezya'nın uluslararası diplomasi ve müzakerelerin merkezi olması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Sazali ayrıca 2026'nın "Malezya'yı ziyaret yılı" olduğunu hatırlatarak, "Bugünkü deneyiminizin Malezya'yı size daha yakın hale getirecek zengin bir deneyim olmasını ve bugünkü sunumları beğeneceğinizi umuyoruz. Son olarak, 'Malezya'nın gerçekten Asya olduğunu' kabul edeceğinizi umuyorum." dedi.

Etkinlikten notlar

Prof. Dr. Metin Orbay üniversite ve kampüs hakkında bilgilendirme yaparak, eğitimin işbirliğinin ilk adımı olduğunu söyledi. Etkinliğin Malezyalı geleneksel yaşam tarzlarını deneyimleme fırsatı sunduğunu vurguladı.

Muhammad Adib Bin Nor Azman etkinliği "geleneklerin dostlukla buluştuğu ve Malezya'nın Türkiye'yi kucak açarak karşıladığı" şeklinde tanımladı.

Konuşmaların ardından Malezya'ya özgü geleneksel dans gösterileri sunuldu ve davetlilere geleneksel yemekler ikram edildi.

