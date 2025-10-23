Ankara'da 'Malezya'nın Renkleri' Kültür ve Gastronomi Etkinliği

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği ve HBVÜ işbirliğiyle düzenlenen 'Malezya'nın Renkleri' etkinliğinde kültür, dans ve gastronomi tanıtıldı; 595 Malezyalı öğrenci vurgulandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 14:32
Ankara'da 'Malezya'nın Renkleri' Kültür ve Gastronomi Etkinliği

Ankara'da 'Malezya'nın Renkleri: Kültür ve Gastronomi' Etkinliği

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik başkentte yoğun ilgi gördü. Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılar ve konuşmalar

Etkinliğe Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal, HBVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay, Türkiye'de Eğitim Gören Malezyalı Öğrenciler Derneği Başkanı Muhammad Adib Bin Nor Azman ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Sazali, programın amacının Malezya'nın sanat ve kültürünü tanıtmak olduğunu belirterek, Malezya-Türkiye ilişkilerinin giderek güçlendiğini vurguladı. Sazali, Türkiye'de eğitim gören 595 Malezyalı öğrenci olduğunu ve bu öğrencilerin ilişkilere katkısına dikkat çekti.

Sazali, Kuala Lumpur'da yapılması planlanan ASEAN Zirvesi'nin önemine değinerek, "Bölgesel ve uluslararası alanda ortaya çıkan çatışmalar ve sorunlar ile birlikte zirve, ekonomik entegrasyon, güvenlik işbirliği ve ortaklarla diyalogları vurgulayacaktır. Bu süre içinde Malezya'nın uluslararası diplomasi ve müzakerelerin merkezi olması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Sazali ayrıca 2026'nın "Malezya'yı ziyaret yılı" olduğunu hatırlatarak, "Bugünkü deneyiminizin Malezya'yı size daha yakın hale getirecek zengin bir deneyim olmasını ve bugünkü sunumları beğeneceğinizi umuyoruz. Son olarak, 'Malezya'nın gerçekten Asya olduğunu' kabul edeceğinizi umuyorum." dedi.

Etkinlikten notlar

Prof. Dr. Metin Orbay üniversite ve kampüs hakkında bilgilendirme yaparak, eğitimin işbirliğinin ilk adımı olduğunu söyledi. Etkinliğin Malezyalı geleneksel yaşam tarzlarını deneyimleme fırsatı sunduğunu vurguladı.

Muhammad Adib Bin Nor Azman etkinliği "geleneklerin dostlukla buluştuğu ve Malezya'nın Türkiye'yi kucak açarak karşıladığı" şeklinde tanımladı.

Konuşmaların ardından Malezya'ya özgü geleneksel dans gösterileri sunuldu ve davetlilere geleneksel yemekler ikram edildi.

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğinde "Malezya'nın...

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğinde "Malezya'nın Renkleri: Kültür ve Gastronomi" adlı etkinlik başkentte düzenlendi. Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde yapılan etkinliğe, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal, Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBVÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay ve çok sayıda davetli katıldı.

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğinde "Malezya'nın...

İLGİLİ HABERLER

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayrampaşa'da O3'te 3 Araçlı Zincirleme Kaza, Trafik Yoğunluğu Oluştu
2
Yusuf Eker'in 'Direniş' Klipleriyle Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekiyor
3
Sancaktepe'de Silahlı Saldırı: 3 Kişi Öldü, Zanlı Mahir G. Yakalandı
4
Yozgat Sorgun'da Bıçaklı Kavga: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı
5
Erzincan'da 'Mühendislik Sismolojisi ve Kent Jeofiziği Sempozyumu' başladı
6
Gökçeada'da Kuvvetli Sağanak: 5 Bölgeye Heyelan, Ev ve İş Yerlerini Su Bastı

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde