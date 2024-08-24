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Ankara'da Mesnevi Sohbetleri Etkinliği Başladı

Ankara'da geleneksel Mesnevi Sohbetleri, Mevlana'nın torunu ve misafirlerle birlikte başladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 19:17
Ankara'da Mesnevi Sohbetleri Etkinliği Başladı

Ankara'da Mesnevi Sohbetleri Başladı

Başkent Ankara'da her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek olan Mesnevi Sohbetleri etkinliği, Aziz Mevlevihane geleneğini yaşatmak amacıyla start aldı.

Etkinliğin Detayları

Altındağ Belediyesi'nin destekleriyle, Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı (TTMFAV) tarafından düzenlenen bu özel program, Ankara Mevlevihanesi’nde gerçekleşti. Etkinliğe, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 22. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi, çeşitli belediye yetkilileri ve davetliler katıldı.

Program Akışı

Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile dualar yapıldı. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'ndan Mevlevi Postnişini Nezih Çetin, Mesnevi'nin içerdiği hikayeler, beyitler ve öğretileri üzerine katılımcılarla derin sohbetler gerçekleştirdi.

Nezih Çetin'den Önemli Mesajlar

Çetin, katılımcılara şöyle seslendi: "Hazreti Mevlana’yı sadece dünyadaki insanların tanıttığı gibi değil, onun kendisini nasıl tanıttığını da bilmek önemli. Herkes Mevlana'yı Sufiliği ve tasavvufuyla tanıyor ama onun İslam alimi olduğunu ve namazları terk etmediğini çok az kişi biliyor.”

Aynı zamanda Filistin’deki hassas duruma da değinen Çetin, "Gazze’de yaşanan insanlık dramı yüreklerimizi sızlatıyor. Bu konuda herkesin dikkatli olması gerekiyor; çünkü Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar olacak tüm olayları içinde barındırır." ifadelerini kullandı.

Etkinlik Sonunda Plaket Takdimi

Son olarak, etkinlikte tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterisi düzenlendi. Ardından hatıra fotoğrafı çekiminde bulunan Altındağ Belediyesi Kültür ve Sosyal Müdürü Ahmet Çetin, Faruk Hemdem Çelebi ve Nezih Çetin’e plaket ve çiçek takdim etti.

Mesnevi Sohbetleri’nin bir sonraki buluşmasının 22 Eylül günü yine Ankara Mevlevihanesi’nde yapılacağı belirtildi.

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin...

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin desteğiyle Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfınca (TTMFAV), Ankara Mevlevihanesi'nde program düzenlendi. Programa Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 22. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi (sağda) katıldı.

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin...

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin desteğiyle Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfınca (TTMFAV), Ankara Mevlevihanesi'nde program düzenlendi. Programa Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 22. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi (sağda) katıldı.

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin...

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin desteğiyle Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfınca (TTMFAV), Ankara Mevlevihanesi'nde program düzenlendi. Programa Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 22. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi (sağda) katıldı.

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin...

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin desteğiyle Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfınca (TTMFAV), Ankara Mevlevihanesi'nde program düzenlendi. Programa Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 22. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi (sağda) katıldı.

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin...

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin desteğiyle Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfınca (TTMFAV), Ankara Mevlevihanesi'nde program düzenlendi. Programa Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 22. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi (sağda) katıldı.

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin...

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin desteğiyle Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfınca (TTMFAV), Ankara Mevlevihanesi'nde program düzenlendi. Programa Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 22. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi (sağda) katıldı.

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin...

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin desteğiyle Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfınca (TTMFAV), Ankara Mevlevihanesi'nde program düzenlendi. Programa Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 22. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi (sağda) katıldı.

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin...

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin desteğiyle Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfınca (TTMFAV), Ankara Mevlevihanesi'nde program düzenlendi. Programa Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 22. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi (sağda) katıldı.

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin...

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin desteğiyle Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfınca (TTMFAV), Ankara Mevlevihanesi'nde program düzenlendi. Programa Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 22. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi (sağda) katıldı.

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin...

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin desteğiyle Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfınca (TTMFAV), Ankara Mevlevihanesi'nde program düzenlendi. Programa Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 22. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi (sağda) katıldı.

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin...

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin desteğiyle Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfınca (TTMFAV), Ankara Mevlevihanesi'nde program düzenlendi. Programa Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 22. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi (sağda) katıldı.

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin...

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin desteğiyle Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfınca (TTMFAV), Ankara Mevlevihanesi'nde program düzenlendi. Programa Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 22. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi (sağda) katıldı.

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin...

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin desteğiyle Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfınca (TTMFAV), Ankara Mevlevihanesi'nde program düzenlendi. Programa Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 22. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi (sağda) katıldı.

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin...

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin desteğiyle Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfınca (TTMFAV), Ankara Mevlevihanesi'nde program düzenlendi. Programa Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 22. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi (sağda) katıldı.

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin...

Ankara'da her ay düzenli olarak yapılacak "Mesnevi Sohbetleri" başladı. Altındağ Belediyesinin desteğiyle Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfınca (TTMFAV), Ankara Mevlevihanesi'nde program düzenlendi. Programa Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 22. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi (sağda) katıldı.

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