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Ankara'da Mesnevi Sohbetleri Programı

Ankara'da her ay düzenli olarak gerçekleşecek Mesnevi Sohbetleri, yerel ve uluslararası isimlerle dolu.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 14:09
Ankara'da Mesnevi Sohbetleri Programı

Ankara'da "Mesnevi Sohbetleri" Programı Düzenlenecek

Ankara'nın kültürel gündemine önemli bir etkinlik daha ekleniyor. 24 Ağustos Cumartesi günü, Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı tarafından organize edilen "Mesnevi Sohbetleri" programı, Ankara Mevlevihanesi'nde gerçekleştirilecek.

Programın Ayrıntıları

Her ay düzenli olarak gerçekleşecek olan bu özel sohbetler, Altındağ Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçiriliyor. Programa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun Mevlevi Postnişini ve Mesnevihanı Nezih Çetin de katılacak.

Önemli Konuklar

Etkinlikte, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 22. kuşak torunu, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi ile yine aynı soyundan gelen Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanvekili Esin Çelebi de yer alacak. Bu anlamlı sohbetler, katılımcılar için bir bilgi ve kültür paylaşımı ortamı yaratacak.

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