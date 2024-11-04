Ankara'da Minibüs Çarpışması: 21 Yaralı

Ankara'daki Minibüs Kazası: 21 Yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, işçileri taşıyan iki minibüsün çarpışması sonucunda 21 kişi yaralandı. Kazanın detayları ise oldukça dramatik bir seyir izledi.

Kaza Anı ve Gelişmeler

Selami A. yönetimindeki 06 S 25023 plakalı minibüs, Çubuk-Ankara kara yolu üzerindeki Yenice Mahallesi kavşağında, Ali M. idaresindeki 06 ECC 205 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın ardından belirtilen yere çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri intikal etti.

Yaralıların Durumu

Kazada, her iki minibüsün sürücüleri ile birlikte içindeki toplam 19 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri tarafında hızlı bir şekilde yaralıları Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılar arasında bulunan bir kişinin durumunun hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde işçileri taşıyan iki minibüsün çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde işçileri taşıyan iki minibüsün çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı.