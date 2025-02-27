Ankara'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı

Ankara'da Trafik Kazası: 1'i Ağır, 9 Yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında toplam 9 kişi yaralandı; bunlardan biri ağır yaralı.

Kaza, Refik Metin idaresindeki 06 HO 1341 plakalı özel halk minibüsünün, Başağaç Mahallesi'ndeki kavşakta, İsmail Çakmak'ın kullandığı 06 BET 884 plakalı hafif ticari araç ile çarpışması sonucu gerçekleşti.

Olayın ardından, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızlıca kaza yerine intikal etti. Yaralılardan sürücü İsmail Çakmak ve kızı Necla Özmen ile minibüste bulunan 7 öğrenci ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan İsmail Çakmak'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı.