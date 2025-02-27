Ankara'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı

Beypazarı'ndaki trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 21:34
Ankara'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı

Ankara'da Trafik Kazası: 1'i Ağır, 9 Yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında toplam 9 kişi yaralandı; bunlardan biri ağır yaralı.

Kaza, Refik Metin idaresindeki 06 HO 1341 plakalı özel halk minibüsünün, Başağaç Mahallesi'ndeki kavşakta, İsmail Çakmak'ın kullandığı 06 BET 884 plakalı hafif ticari araç ile çarpışması sonucu gerçekleşti.

Olayın ardından, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızlıca kaza yerine intikal etti. Yaralılardan sürücü İsmail Çakmak ve kızı Necla Özmen ile minibüste bulunan 7 öğrenci ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan İsmail Çakmak'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!

İstanbul ve İzmir'de Zabıta Alımları Başlıyor!

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?
2
TRT Tabii'nin 'Yankı' Dizisi Görünmez El'in Galası Görkemli Bir Şekilde Yapıldı
3
28 Şubat 2025 Gündemi: Politika, Ekonomi ve Spor Etkinlikleri
4
Aksaray'da Gürültü Kavgasında İki Kardeş Silahla Yaralandı
5
İstanbul'da 2.000 TL Ramazan Yardımı 1 Mart'tan Önce Ödenecek
6
Mısır'da Gazze için Görüşmeler Başladı: Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması Üzerine yoğun Müzakereler
7
Trump, Rusya'nın İşgal Girişimlerinin Devam Etmeyeceğini Düşünüyor

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

Resmi Gazete'de KDV Muafiyeti Müjdesi: Dijital Girişimciler Kazanıyor

Mansur Yavaş'tan Ankaralı Ailelere Ücretsiz Düğün Salonu Desteği

İstanbul ve İzmir'de Zabıta Alımları Başlıyor!

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Alanya’da Öğrencilere Büyük Destek: Ücretsiz Eğitim Kursları Başladı

E-Devlet'ten Vatandaşlık Maaşı Başvuruları Başlıyor