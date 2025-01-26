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Ankara'da Miraç Kandili Etkinliği: Dua ve İkramlar

Ankara'da Miraç Kandili, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde düzenlenen programla kutlandı. Kur'an, dualar ve ikramlarla bir araya gelindi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 20:54
Ankara'da Miraç Kandili Etkinliği: Dua ve İkramlar

Ankara'da Miraç Kandili Coşkusu

Ankara, Miraç Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde düzenlenen etkileyici bir programla bir araya geldi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve Mevlid-i Şerif ile dua okumalarıyla devam etti.

Yangında Hayatını Kayı Bedikler İçin Dua

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenler için dua edildi ve tüm yaşamını yitirenler rahmetle anıldı.

İkramlar ve Cami Bahçesi Etkinlikleri

Program boyunca vatandaşlara, cami bahçesinde kurulan stantlarda şeker ve kandil simidi ikram edildi. Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından camiye gelenlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Miraç Kandili, inanç ve dayanışmanın bir arada yaşandığı güzel bir etkinlik olarak, Ankara halkı tarafından coşkuyla kutlandı.

Ankara'da Miraç Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde program gerçekleştirildi.

Ankara'da Miraç Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde program gerçekleştirildi.

Ankara'da Miraç Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde program gerçekleştirildi.

Ankara'da Miraç Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde program gerçekleştirildi.

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