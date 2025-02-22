Ankara'da Mobilya Atölyesinde Yangın Söndürüldü

Altındağ'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla söndürüldü.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 02:21
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 02:26
Ankara'da Mobilya Atölyesinde Yangın Söndürüldü

Yangın Olayı Ankara'nın Altındağ İlçesinde Gerçekleşti

Bugün Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Siteler semtinde, Önder Mahallesi Yalınç Sokak üzerinde bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangının, üç katlı binanın bodrum katında meydana geldiği bildirildi.

Yangına Hızlı Müdahale

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olsa da, dumanların yükseldiğini gören vatandaşların yaptığı ihbarlar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın, ekiplerin hızlı ve etkili çalışması sayesinde söndürülse de, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış nedeni üzerine araştırmalar başlatılmıştır ve atölyede maddi hasara yol açtığı kaydedilmiştir.

Olayla ilgili daha fazla bilgi paylaşıldıkça güncellemeler yapılacaktır.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler semtindeki mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin...

Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler semtindeki mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler semtindeki mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin...

Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler semtindeki mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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